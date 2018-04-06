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06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
04:50  06 апреля 2018 0

В пригороде Екатеринбурга пожар оставил без жилья пенсионера. ФОТО

Пожарным удалось отсечь пламя от соседних домовИА «Ночные новости»

В пригороде Екатеринбурга произошел пожар, уничтоживший частный дом, который принадлежал 80-летнему пенсионеру. Сам пожилой мужчина успел спастись, но потерял в огне почти все имущество.

Возгорание произошло в ночь на 6 апреля на территории частного дома на севере города Березовский. По словам хозяина дома, он проснулся от странного треска и выйдя во двор увидел, что веранда уже охвачена огнем. До приезда пожарных мужчина успел откатить свои «Жигули» на безопасное расстояние и забрать из горящего дома документы.

При тушении пожара у спасателей возникли трудности с подвозом воды — ее пришлось брать из реки Пышма, расположенной в 500 метрах от места пожара. Огонь полностью уничтожил дом и другие постройки на территории участка. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, сообщают «Ночные новости».

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ИА «Ночные новости»

Сергей Макеев
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