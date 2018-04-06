В пригороде Екатеринбурга произошел пожар, уничтоживший частный дом, который принадлежал 80-летнему пенсионеру. Сам пожилой мужчина успел спастись, но потерял в огне почти все имущество.
Возгорание произошло в ночь на 6 апреля на территории частного дома на севере города Березовский. По словам хозяина дома, он проснулся от странного треска и выйдя во двор увидел, что веранда уже охвачена огнем. До приезда пожарных мужчина успел откатить свои «Жигули» на безопасное расстояние и забрать из горящего дома документы.
При тушении пожара у спасателей возникли трудности с подвозом воды — ее пришлось брать из реки Пышма, расположенной в 500 метрах от места пожара. Огонь полностью уничтожил дом и другие постройки на территории участка. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, сообщают «Ночные новости».