В Челябинске на пересечении Свердловского проспекта и улицы Калинина вечером в воскресенье произошла авария с участием «Яндекс. Такси». На перекрестке столкнулись две иномарки — Toyota Caldina и брендированный Datsun on-DO. ДТП произошло во время выполнения разворота японской иномарки. По информации инспекторов, пассажир такси от полученных травм погиб на месте.
По данным городской ГИБДД, автомобили столкнулись 8 апреля около 22:30. По словам очевидцев, таксист ехал по Свердловскому проспекту в сторону ЧМЗ на желтый сигнал светофора, передает портал 74.ру. «Водитель Toyota Caldina на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с движущимся во встречном направлении Datsun on-DO с 38-летним мужчиной за рулем. В результате ДТП неустановленный пассажир Datsun от полученных травм скончался на месте ДТП», — рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.
Водитель такси вместе с пассажирами японской иномарки был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, водитель Toyota Caldina был отпущен домой после осмотра врачами. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.