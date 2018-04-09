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Главные новости Челябинской области
15:47  09 апреля 2018 0

В Федерации каратэ считают голодовку сотрудников спортшколы в Челябинске попыткой «выкручивания рук»

Голодовка в спортивной школе олимпийского резерва Конас. Челябинск, голодовка, спортзал
Представитель Федерации каратэ России считает голодовку «Конаса» попыткой «выкручивания рук»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель Федерации каратэ России в Челябинске, гендиректор телерадиокомпании «Вести. Южный Урал» Петр Васильев, считает, что проблем с допуском воспитанников спортшколы «Конас» к соревнованиям нет. Именно из-за допуска, а не только из-за увольнения директора школы Олега Строгонова продолжается голодовка сотрудников «Конаса».

Ранее сообщалось, что Строгонов согласился остаться работать в спортшколе при условии, что директором станет его заместитель Юлия Чернякова. Но среди требований «Конаса» также есть допуск воспитанников спортшколы к международным соревнованиям. Эта проблема возникла из-за конфликта Строгонова с руководством Федерации каратэ России. «Все спортсмены тренеров Владимира Холкина и Краснопевцева будут восстановлены в списке сборной команды Челябинской области уже в понедельник, — написал в „Фейсбуке“ представитель Федерации каратэ России Челябинской области, гендиректор телерадиокомпании „Вести. Южный Урал“ Петр Васильев. — Все стороны конфликта согласились, что градус напряжения нужно понижать, а не повышать, и готовы на эту цель совместно работать». «URA.RU» Петр Васильев подтвердил, что юные спортсмены «Конаса» будут восстановлены до конца сегодняшнего дня.

Саму голодовку Петр Васильев назвал попыткой «выкручивания рук». «Четких аргументов по своим требованиям участники не высказали, — говорит Васильев. — Есть протест, но где обоснованные требования? Надо помнить, что областную федерацию каратэ лишили аккредитации из-за демарша, устроенного „Конасом“. На тренеров наложено дисциплинарное взыскание, но за это не должны отвечать воспитанники. Я считают, что Строгонов и его тренеры манипулируют общественным мнением. Нам важно будущее спортсменов, от кого бы оно ни зависело».

26 марта начальник управления спорта и физкультуры мэрии Челябинска Евгений Иванов вызвал директора спортшколы «Конас» Олега Строгонова и сообщил ему о расторжении с ним контракта по инициативе работодателя и без объяснения причин. Строгонов лег в больницу, 3 апреля на Алом поле в Челябинске прошел пикет в его защиту, а 5 апреля часть коллектива спортшколы объявила голодовку в знак несогласия с увольнением директора.

Как стало известно «URA.RU», все 55 спортсменов «Конаса» приказом министра спорта региона Леонида Одера восстановлены в областной сборной.

Альбина Золотухина
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