Исход голодовки сотрудников спортшколы в Челябинске зависит от министра спорта

Конфликт коллектива старейшей спортивной школы «Конас» в Челябинске, связанный с увольнением директора Олега Строгонова, перешел в новую стадию. Теперь речь идет не о Строгонове, который согласился с условиями городского спортуправления, а о его воспитанниках. На кону будущее юных спортсменов, которые могут остаться без соревнований.
26 марта начальник управления спорта и физкультуры мэрии Челябинска Евгений Иванов вызвал директора спортшколы «Конас» Олега Строгонова и сообщил ему о расторжении с ним контракта по инициативе работодателя и без объяснения причин. Строгонов лег в больницу, 3 апреля на Алом поле в Челябинске прошел пикет в его защиту, а 5 апреля часть коллектива спортшколы объявила голодовку в знак несогласия с увольнением директора. Начальник спортуправления Евгений Иванов ранее заявил, что Строгонов может остаться работать в школе, власти готовы обсудить с ним все условия. Как стало известно «URA.RU», Строгонову предложили остаться тренером. Тот согласился при условии, что директором станет его заместитель Юлия Чернякова.
«Но все уперлось в воспитанников. Строгонову надо, чтобы его детей допустили до международных соревнований, а здесь уже все зависит от министра спорта области Леонида Одера», — рассказал «URA.RU» собственный источник. По словам источника, речь идет о личностном споре между Одером и Строгоновым. В мае 2017 года возник конфликт между минспорта региона и областной федераций каратэ. На окружной спартакиаде учащихся, воспитанники «Конаса» покинули соревнования — областная федерация каратэ была недовольна заменой главного судьи. После этого встал вопрос о лишении аккредитации региональной федерации, а Федерация каратэ России выразила Строгонову недоверие. «Теперь Строгонов выдвигает условия, чтобы его воспитанников допускали к соревнованиям. Без этого миром „разрулить“ ситуацию не удается», — рассказывает источник.
Олег Строгонов отказался комментировать «URA.RU» происходящее, сославшись на плохое самочувствие, но отметил, что вокруг спортшколы «происходит много непонятного». Получить комментарий министра спорта региона Леонида Одера и начальника спортуправления мэрии Челябинска Евгения Иванова не удалось. Сама голодовка продолжается, в воскресенье из-за низкого давления увезли в больницу одного из участников. Голодающих постоянно проверяют врачи. Отметим, что после конфликта с федерацией в мае 2017 года вставал вопрос об увольнении Строгонова, но коллектив спортшколы тогда, как и сейчас, объявил голодовку. Акция протеста возымела действие и директор остался при должности.