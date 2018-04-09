Исход голодовки сотрудников спортшколы в Челябинске зависит от министра спорта

12:01 09 апреля 2018 0

Голодовка сотрудников спортшколы идет пятый день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфликт коллектива старейшей спортивной школы «Конас» в Челябинске, связанный с увольнением директора Олега Строгонова, перешел в новую стадию. Теперь речь идет не о Строгонове, который согласился с условиями городского спортуправления, а о его воспитанниках. На кону будущее юных спортсменов, которые могут остаться без соревнований.

26 марта начальник управления спорта и физкультуры мэрии Челябинска Евгений Иванов вызвал директора спортшколы «Конас» Олега Строгонова и сообщил ему о расторжении с ним контракта по инициативе работодателя и без объяснения причин. Строгонов лег в больницу, 3 апреля на Алом поле в Челябинске прошел пикет в его защиту, а 5 апреля часть коллектива спортшколы объявила голодовку в знак несогласия с увольнением директора. Начальник спортуправления Евгений Иванов ранее заявил, что Строгонов может остаться работать в школе, власти готовы обсудить с ним все условия. Как стало известно «URA.RU», Строгонову предложили остаться тренером. Тот согласился при условии, что директором станет его заместитель Юлия Чернякова.

Одного из участников голодовки уже увезли на скорой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Но все уперлось в воспитанников. Строгонову надо, чтобы его детей допустили до международных соревнований, а здесь уже все зависит от министра спорта области Леонида Одера», — рассказал «URA.RU» собственный источник. По словам источника, речь идет о личностном споре между Одером и Строгоновым. В мае 2017 года возник конфликт между минспорта региона и областной федераций каратэ. На окружной спартакиаде учащихся, воспитанники «Конаса» покинули соревнования — областная федерация каратэ была недовольна заменой главного судьи. После этого встал вопрос о лишении аккредитации региональной федерации, а Федерация каратэ России выразила Строгонову недоверие. «Теперь Строгонов выдвигает условия, чтобы его воспитанников допускали к соревнованиям. Без этого миром „разрулить“ ситуацию не удается», — рассказывает источник.

Олег Строгонов отказался комментировать «URA.RU» происходящее, сославшись на плохое самочувствие, но отметил, что вокруг спортшколы «происходит много непонятного». Получить комментарий министра спорта региона Леонида Одера и начальника спортуправления мэрии Челябинска Евгения Иванова не удалось. Сама голодовка продолжается, в воскресенье из-за низкого давления увезли в больницу одного из участников. Голодающих постоянно проверяют врачи. Отметим, что после конфликта с федерацией в мае 2017 года вставал вопрос об увольнении Строгонова, но коллектив спортшколы тогда, как и сейчас, объявил голодовку. Акция протеста возымела действие и директор остался при должности.