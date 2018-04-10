В ЦВО поднята по тревоге бригада химзащиты

Бригада радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Центрального военного округа, дислоцированная в Екатеринбурге, поднята по тревоге. Это связано с масштабной проверкой после зимнего периода обучения.
Бригада совершила 200-километровый марш. «В ходе движения экипажи разведывательных химических машин (РХМ-6) провели разведку с использованием автоматизированной системы передачи данных о РХБ обстановке „Контроль-1“, где отработали засечку ядерных взрывов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ЦВО.
При этом военные использовали площадную аэрозольную завесу на три тысячи квадратных метров. В учениях принимает участие свыше пятисот человек личного состава и более трехсот единиц техники. Учения проходят с использованием методик, полученных из опыта войны на Ближнем Востоке.