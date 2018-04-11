Названы причины, которые заставляют россиян сменить автомобиль

22:29 11 апреля 2018 1

Выход новой модели — совсем не повод для покупки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опрос отечественных автовладельцев показал позволил выяснить, по каким причинам россияне чаще всего решаются сменить свой автомобиль. Оказалось, что выход новой и более интересной модели — совсем не повод для покупки.

Чаще всего россияне мотивируют смену автомобиля тем, что он им «просто надоел», показал опрос агентства «Автостат» и портала Drom.ru. В нем участвовали 13 тысяч человек, из них 43,1% именно так обосновывают покупку новой машины. Улучшение материального положения автовладельца стало второй по популярности причиной: за вариант «стало больше денег» проголосовали 40,5% респондентов. Версию «слишком часто ломается» овучили 32,5% опрошенных.

Среди других распространенных причин оказались появление семьи (25,5% опрошенных), дачи или хобби, а также нужда в деньгах, которая подталкивает к замене авто на более дешевое (16-17%). При этом 16,5% проголосовали за вариант «попал в аварию, не хочу ремонтировать». Меньшинство готово поменять автомобиль, если закончилась заводская или дилерская гарантия (3,8%), перестало хватать денег на обслуживание или вышла более интересная модель (8-9%).