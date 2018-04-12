Обманутые вкладчики югорского банка «Сибконтакт» устроили акции протеста в Москве, у здания СУ СК РФ, а также генеральной прокуратуры. Об этом 12 апреля «URA.RU» сообщил один из протестующих вкладчиков.
По словам собеседника, причиной негодования бывших клиентов банка, которые устроили одиночные пикеты под окнами силовиков, стали действия бывших руководителей банка Максима Донина и Евгения Конькова. По версии вкладчиков, обвиняемые намерено затягивают судебный процесс.
«Недовольство вызывает умышленное затягивание Дониным сроков ознакомления с материалами уголовных дел. Второй фигурант, обвиняемый Коньков, давно завершил ознакомление и подписал необходимые документы несколько месяцев назад, а Донин до сих пор тянет с ознакомлением. Якобы ему осталось прочитать еще несколько томов. Донин сознательно тянет в надежде отсрочить момент передачи материалов в суд. Для этого он получил справку о лечении в больнице, что позволило ему на месяц затянуть ознакомление. Следствие медлит с постановлением об ограничении сроков ознакомления», — рассказывает собеседник агентства.
Протестующие заявили, что продолжат устраивать акции протеста, пока ситуация не изменится.
Напомним, югорский банк из Нягани «Сибконтакт» признан банкротом в январе 2009 года. 29 марта 2010 года в уполномоченные органы было направлено заявление о фактах, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По заявлению долгое время проводилась доследственная проверка. Спустя два года — в январе 2011 года — конкурсный управляющий направил запрос о предоставлении сведений по результатам проверки. По оценкам следствия, на данный момент ущерб банку составляет порядка 2,4 млрд руб. (именно эту сумму конкурсный управляющий банка пытался взыскать с бывшего руководства через арбитражный суд ХМАО в 2014 году, но безуспешно).