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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
12:39  13 апреля 2018 0

В Югре депутаты отправили в отставку мэра-единоросса. Этого потребовали местные жители на сходе

Комарова. Пыть-Ях, минулин кирилл
Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин объясняет: мэр Кедрового не справился ни с одним из направлений работыФото: Эльдар Булатов © URA.RU

В Ханты-Мансийском районе в отставку отправлен глава поселения Кедровый Иван Воронов. Соответствующее решение приняли местные депутаты (копия есть в распоряжении «URA.RU»).

В документе говорится, что депутаты отправляют в отставку главу Кедрового за неисполнение полномочий в течение трех месяцев — это предусмотрено федеральным законом. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин подтвердил «URA.RU», что Воронов смещен с должности мэра Кедрового, а инициатива исходила непосредственно от жителей поселения.

«В сельских поселениях осталось несколько полномочий — содержание автомобильных дорог, культура, управление жилым фондом, благоустройство. По всем пунктам есть вопросы и недоработки вплоть до неисполнения бюджета поселения. Жители собирались на сход, поднимали там этот вопрос, и потом депутаты, ориентируясь на мнение жителей, решили отправить Воронова в отставку. Главе на этом заседании были заданы вопросы, на которые он не смог дать вразумительных ответов», — рассказал Минулин.

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Воронов возглавил Кедровый (находится в нескольких километрах от Ханты-Мансийска) в сентябре 2017 года, тогда он, как член «Единой России», набрал 45% на выборах. Добавим, отправленный в отставку мэр может через суд обжаловать решение депутатов, но если этого не произойдет, нового главу жители изберут осенью. На момент публикации связаться с Вороновым не удалось.

Как ранее сообщало «URA.RU», впервые в ХМАО депутаты сняли главу поселения в 2014 году — тогда в отставку был отправлен мэр Лямины (Сургутский район) Андрей Мальгинов. Либерал-демократ несколько месяцев не появлялся на рабочем месте, из-за чего в поселении начались серьезные проблемы даже с электричеством.

Антон Степыгин
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