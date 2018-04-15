Опубликованы фото невышедшего «золотого» iPhone X

Модель могла не поступить в продажу из-за производственных трудностей
Федеральная комиссия по связям США опубликована на своем сайте снимки невышедшего флагманского смартфона от Apple — iPhone X в золотом цвете.
Выпуск модели с таким цветовым решением, как пишет Life, был запланирован вместе с другими («серый космос» и «серебристый»). Возможно, Apple столкнулась с производственными трудностями, в связи с чем и был отложен выпуск гаджета в этом цветовом решении. В самой компании эту версию пока не подтвердили.
Между тем, судя по всему, модель в золотом цвете будет носить название Blush Gold. Когда она поступит в продажу. и поступит ли вообще, пока неизвестно.