Опубликованы фото невышедшего «золотого» iPhone X

01:34 15 апреля 2018 0

Модель могла не поступить в продажу из-за производственных трудностей Фото: Федеральная комиссия по связям США

Федеральная комиссия по связям США опубликована на своем сайте снимки невышедшего флагманского смартфона от Apple — iPhone X в золотом цвете.

Выпуск модели с таким цветовым решением, как пишет Life, был запланирован вместе с другими («серый космос» и «серебристый»). Возможно, Apple столкнулась с производственными трудностями, в связи с чем и был отложен выпуск гаджета в этом цветовом решении. В самой компании эту версию пока не подтвердили.

Между тем, судя по всему, модель в золотом цвете будет носить название Blush Gold. Когда она поступит в продажу. и поступит ли вообще, пока неизвестно.