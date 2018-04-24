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Главные новости Югры
16:59  24 апреля 2018 0

Югорских чиновников обяжут доносить друг на друга. Несогласных будут увольнять с должности

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Соответствующий законопроект югорский прокурор Ботвинкин предложил депутатам ХМАОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин внес на рассмотрение югорской думы антикоррупционный законопроект, обязывающий чиновников и госслужащих доносить на своих коллег и руководителей, пытающихся склонять их к совершению коррупционных преступлений. Об этом 24 апреля «URA.RU» сообщила старший помощник Ботвинкина по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия, чиновники, которые проигнорируют закон и не сообщат о возможном факте коррупции, могут быть уволены с должности в связи с утратой доверия. Парламентарии рассмотрят законопроект югорского прокурора в среду, 25 апреля, на 17 заседании думы ХМАО шестого созыва.

Как сообщила агентству член общественной палаты ХМАО Татьяна Понамарева, это один из самых полезных законопроектов, выдвинутых на рассмотрение депутатов за последнее время. «Предполагаю, что принятие данного документа поможет сократить количество коррупционных преступлений в регионе, а также положительно скажется на имидже народных избранников», — предполагает она.

Игорь Волосин
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