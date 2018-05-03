Путин объяснил российским футболистам, как играть на чемпионате мира

18:29 03 мая 2018 0

Президент ждет от футболистов бескомпромиссной игры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сборная России по футболу выступит в полную силу и покажет бескомпромиссную игру на мундиале. Заявление было сделано в Сочи в ходе заседания наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» по подготовке к чемпионату мира по футболу.

«Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики», — приводит RT слова Путина. Президент также отметил, что этим летом в Россию приедут «действительно лучшие из лучших».

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет в 11 городах России, среди которых Сочи, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и другие. В Екатеринбурге состоится четыре матча — между сборными Египта-Уругвая (15 июня), Франции-Перу (21 июня), Японии-Сенегала (24 июня) и Мексики-Швеции (27 июня).