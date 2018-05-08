{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
01:25  08 мая 2018 0

Пожизненно осужденный россиянин совершил четвертое убийство после освобождения

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Мужчина много лет находился в местах лишения свободыФото: Анна Майорова © URA.RU

Приговоренный к пожизненному заключению 59-летний рецидивист Александр Щеголев совершил четвертое за свою жизнь убийство, спустя всего несколько лет после освобождения.

Первую судимость он получил в 16 лет. Тогда Щеголева приговорили к одному году тюрьмы за хищение государственного имущества. Через 6 месяцев после освобождения он опять оказался за решеткой из-за обвинений в хулиганстве. Затем была еще одна судимость за эту же статью и два срока за убийства: первый — десятилетний, второй — пятнадцатилетний, пишет RT.

В 1995 году Щеголев в третий раз совершил убийство и был приговорен к расстрелу, как особо опасный рецидивист. Но высшая мера наказания была заменена пожизненным лишением свободы. Через 13 лет приговор пересмотрели, и мужчина вышел на свободу. Через четыре года он ударил несколько раз ножом своего собутыльника, который впоследствии скончался. В суде квалифицировали это преступление не как убийство, а как причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Щеголев был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров