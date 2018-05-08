Пожизненно осужденный россиянин совершил четвертое убийство после освобождения

01:25 08 мая 2018 0

Мужчина много лет находился в местах лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приговоренный к пожизненному заключению 59-летний рецидивист Александр Щеголев совершил четвертое за свою жизнь убийство, спустя всего несколько лет после освобождения.

Первую судимость он получил в 16 лет. Тогда Щеголева приговорили к одному году тюрьмы за хищение государственного имущества. Через 6 месяцев после освобождения он опять оказался за решеткой из-за обвинений в хулиганстве. Затем была еще одна судимость за эту же статью и два срока за убийства: первый — десятилетний, второй — пятнадцатилетний, пишет RT.

В 1995 году Щеголев в третий раз совершил убийство и был приговорен к расстрелу, как особо опасный рецидивист. Но высшая мера наказания была заменена пожизненным лишением свободы. Через 13 лет приговор пересмотрели, и мужчина вышел на свободу. Через четыре года он ударил несколько раз ножом своего собутыльника, который впоследствии скончался. В суде квалифицировали это преступление не как убийство, а как причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Щеголев был приговорен к 12 годам лишения свободы.