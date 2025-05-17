Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников над регионами России

Оба беспилотника были самолетного типа
В ночь на 17 мая над регионами России уничтожено два беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В период с 22.00 16 мая до 06.00 17 мая один БПЛА был сбит над Белгородской областью, другой — над Курской. Сработали дежурные средства ПВО. Оба уничтоженных БПЛА были самолетного типа.
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