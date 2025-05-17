Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников над регионами России

Минобороны: два беспилотника ВСУ сбиты на Курской и Белгородской областями
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Оба беспилотника были самолетного типа
Оба беспилотника были самолетного типа Фото:

В ночь на 17 мая над регионами России уничтожено два беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 22.00 16 мая до 06.00 17 мая один БПЛА был сбит над Белгородской областью, другой — над Курской. Сработали дежурные средства ПВО. Оба уничтоженных БПЛА были самолетного типа.

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В ночь на 17 мая над регионами России уничтожено два беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В период с 22.00 16 мая до 06.00 17 мая один БПЛА был сбит над Белгородской областью, другой — над Курской. Сработали дежурные средства ПВО. Оба уничтоженных БПЛА были самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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