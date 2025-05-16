Киев потерял F-16, ВС РФ освободили Вольное Поле: карта СВО на 16 мая

Подразделения группировки «Восток» продолжили наступление вглубь оборонительных позиций противника. Российские вооруженные силы (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Вольное Поле, расположенный на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Донецкое направление
ВС РФ заняли Вольное поле
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Вольное Поле, расположенный на территории ДНР. Об этом сообщили представители Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Часовоярское направление
Часовоярское направление остается зоной активных боевых действий: российские войска продолжают вести штурмовые операции в городской застройке. Кроме того, поступают сведения о продвижении подразделений РФ в районе населенного пункта Ступочки, сообщил военкор Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo.
Объявлена эвакуация в ряде населенных пунктов
В Дружковке и Лимане в Донецкой области объявили обязательную эвакуацию населения, причем это касается и пригородов. Об этом сообщают украинские информационные ресурсы.
Краснолиманское направление
ВС РФ ведут наступательные действия в направлении Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале. Расстояние до города составляет менее 10 километров. По мнению Коца, освобождение населенного пункта может создать дополнительную угрозу украинским гарнизонам, находящимся в Славянске и Краматорске.
Украина потеряла очередной истребитель F-16
В ходе выполнения боевой задачи по отражению воздушного нападения истребитель F-16, переданный Западом ВСУ, утратил связь с командным пунктом. Об этом проинформировали в командовании воздушных сил страны. Отмечается, что пилот успел катапультироваться.
Сумское направление
Напряжение у Теткино
На Теткинском направлении сохраняется высокая активность противника. Была выявлена попытка продвижения очередной инженерной машины разминирования противника из района населенного пункта Атинское в Сумской области. ВСУ встречает организованное огневое сопротивление со стороны российских подразделений группы «Север». Как сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны», вражеская техника была уничтожена точными ударами FPV-дронов еще до того, как смогла приблизиться к границе.
Поражение ВСУ
ВС РФ поразили противника, дислоцируемого на территории Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны РФ. Воинские части группировки «Север» осуществили удары по скоплениям личного состава и военной техники танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков Вооруженных сил Украины, а также четырех бригад территориальной обороны
Житель ЛНР задержан по подозрению в шпионаже
Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже в пользу ВСУ. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, мужчина занимался сбором и передачей данных о дислокации российских военных подразделений на территории ЛНР.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый действовал умышленно и поддерживал связь с представителями украинских спецслужб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», передает Пятый канал. Сейчас следственные органы проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможных соучастников.
В России представили суперточную многоцелевую ракету «Изделие-305»
Легкая управляемая ракета российского производства «Изделие-305», широко используемая армейской авиацией в рамках СВО, продемонстрировала возможность точного поражения нескольких целей в ходе одного пуска. Данная ракета предназначена для нанесения точных ударов по широкому спектру целей, включая укрепленные объекты, бронетехнику, огневые точки и скопления личного состава противника.
В госкорпорации «Ростех» привели в качестве примера один из эпизодов боевого применения: с высокой степенью точности ракетой была уничтожена боевая машина Bradley во время форсирования водной преграды. В результате удара были ликвидированы как сама техника, так и сооружение переправы.
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