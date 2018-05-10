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10 мая 2018
11:13  10 мая 2018 0

Студент выстрелил в однокурсника и покончил с собой. Спасаясь от стрелка, два человека сломали ноги

Стрелок принес с собой ружье в колледжФОТО: pixabay.com

В Барабинске Новосибирской области студент ранил одного из сокурсников, после чего покончил с собой. Также пострадали еще два человека. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Трагедия случилась 10 мая, утром, в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина. 17-летний студент принес на занятия гладкоствольное ружье. Он зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой. Потерпевшего с огнестрельным ранением госпитализировали, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Еще два студента получили травмы ног, когда выпрыгнули из окна, пытаясь спастись от стрелка, уточняет портал «Дни.ру». Состояние всех трех пострадавших медики оценивают как средней тяжести, передает телеканал 360.

В СКР возбудили дело по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Следователи выясняют обстоятельства случившегося. В связи с ЧП в Барабинский район выехал глава Новосибирской области Андрей Травников. Создана рабочая комиссия, пишет RT.

Наталья Михалева
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