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11 мая 2018
10 мая 2018
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08 мая 2018
12:31  11 мая 2018 0

Чайка назначил двух южноуральских прокуроров

Совещание с Юрием Чайкой в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, чайка юрий
Генпрокурор РФ Юрий Чайка принял решение по двум новым прокурорамФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах
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В Аргаяшском и Варненском районах Челябинской области назначены новые прокуроры. Решение принял генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Прокуратуру в Аргаяшском районе возглавит Андрей Григоренко. Срок его службы в ведомстве составляет более 17 лет. За эти годы он прошел путь от старшего районного следователя до прокурора Карабаша.

Его коллега в Варненском районе — Алексей Ковалев — служит в органах прокуратуры более 15 лет. Примечательно, что в свое время они оба служили старшими помощниками в Тракторозаводском районе Челябинска. Срок обоих назначений составляет пять лет.

Ранее сообщалось, что указом президента России в Челябинской области был назначен новый глава полиции. Им стал экс-начальник угрозыска Сергей Богдановский. Его предшественник — Игорь Иванов — был повышен до главы ГУ МВД по Кемеровской области осенью 2017 года.

Семен Гринберг
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