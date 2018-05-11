Чайка назначил двух южноуральских прокуроров

В Аргаяшском и Варненском районах Челябинской области назначены новые прокуроры. Решение принял генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Прокуратуру в Аргаяшском районе возглавит Андрей Григоренко. Срок его службы в ведомстве составляет более 17 лет. За эти годы он прошел путь от старшего районного следователя до прокурора Карабаша.
Его коллега в Варненском районе — Алексей Ковалев — служит в органах прокуратуры более 15 лет. Примечательно, что в свое время они оба служили старшими помощниками в Тракторозаводском районе Челябинска. Срок обоих назначений составляет пять лет.
Ранее сообщалось, что указом президента России в Челябинской области был назначен новый глава полиции. Им стал экс-начальник угрозыска Сергей Богдановский. Его предшественник — Игорь Иванов — был повышен до главы ГУ МВД по Кемеровской области осенью 2017 года.