Тюменский чиновник отремонтирует школу после представления прокуратуры

Тюменскую школу, в которой протекает кровля, отремонтируют летом 2019 года. Такое решение директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов принял после представления прокуратуры.
В пресс-службе профильного департамента «URA.RU» рассказали, что в данный момент определен источник финансирования, необходимый для выполнения ремонта кровли второго корпуса школы № 67 города Тюмени. «Ремонтные работы с использованием современных и долговечных материалов будут проведены в летний период 2019 года», — добавили в ведомстве.
Как ранее сообщало агентство, 14 февраля в школе в очередной раз протекла кровля в четырех кабинетах и коридоре третьего этажа. Директор школы неоднократно обращалась в городской департамент образования с просьбой выделить средства на ремонт кровли, но финансирование так и не поступало.