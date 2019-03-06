06 марта 2019
05 марта 2019

Тюменский чиновник отремонтирует школу после представления прокуратуры

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 16:54
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Здания. Тюмень, прокуратура
Ремонт кровли начнется летом 2019 годаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменскую школу, в которой протекает кровля, отремонтируют летом 2019 года. Такое решение директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов принял после представления прокуратуры.

В пресс-службе профильного департамента «URA.RU» рассказали, что в данный момент определен источник финансирования, необходимый для выполнения ремонта кровли второго корпуса школы № 67 города Тюмени. «Ремонтные работы с использованием современных и долговечных материалов будут проведены в летний период 2019 года», — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщало агентство, 14 февраля в школе в очередной раз протекла кровля в четырех кабинетах и коридоре третьего этажа. Директор школы неоднократно обращалась в городской департамент образования с просьбой выделить средства на ремонт кровли, но финансирование так и не поступало.

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