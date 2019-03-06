Тюменские депутаты были вынуждены срочно обсудить проект Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Изменение порядка индексации пенсий, внесенное федеральным центром, поддержали все фракции Тюменской областной думы. Об этом «URA.RU» рассказал первый зампредседателя регионального парламента Андрей Артюхов.

«Сегодня свое мнение высказали члены комитета по социальной политике облдумы. Депутаты всех фракций считают закон важным и поддержали его. Завтра до обеда мы отправим в Москву мнение всей думы», — сообщил политик, добавив, что голосование проходит в заочной форме — агентство сообщало об этом ранее.

По словам Артюхова, закон коснется примерно 10% тюменских пенсионеров — это около 40 тысяч человек. «Они получат прибавку к пенсии, выплаты будут перерасчитаны с 1 января 2019 года», — заявил первый вице-спикер.

Как писало «URA.RU», поздно вечером, 5 марта, руководители субъектов РФ получили из администрации президента указания провести 6—7 марта заседания региональных парламентов. Все они должны были обсудить единственный вопрос — об одобрении президентского федерального законопроекта, изменяющего порядок индексации пенсий. 20 февраля Владимир Путин во время послания Федеральному собранию обратил внимание, что после индексации страховой части пенсии на 7% доходы части пожилых людей превысили прожиточный минимум. В результате они перестали получать социальные доплаты.