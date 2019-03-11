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Самолет, летевший из Сургута в Пхукет, совершил экстренную посадку

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 11:57
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Экипажи ВТА вернулись в пункты постоянной дислокации после летно-тактических учений , военный самолет
По предварительным данным, полет выполнялся лишь с одним работающим генераторомФото: Минобороны России

Самолет рейса «Сургут — Пхукет» совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта Емельяново.

По предварительным данным, инцидент с воздушным судном произошел в ночь с 10 на 11 марта. Экипаж Boeing-767 пожаловался на отказ энергосистемы. Командир лайнера принял решение прервать полет и совершить посадку в близлежащем аэропорту. «Красноярский Емельяново дал „добро“, и самолет удалось посадить без повреждений. Никто не пострадал», — рассказали в аэропорту Емельяново.

На данный момент самолет от полетов отстранен. По предварительной информации, полет из Сургута до тайского курорта выполнялся лишь с одним работающим генератором.

Получить оперативный комментарий в пресс-службах аэропортов Сургута и Красноярска не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.

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