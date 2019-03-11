Самолет, летевший из Сургута в Пхукет, совершил экстренную посадку

Самолет рейса «Сургут — Пхукет» совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта Емельяново.
По предварительным данным, инцидент с воздушным судном произошел в ночь с 10 на 11 марта. Экипаж Boeing-767 пожаловался на отказ энергосистемы. Командир лайнера принял решение прервать полет и совершить посадку в близлежащем аэропорту. «Красноярский Емельяново дал „добро“, и самолет удалось посадить без повреждений. Никто не пострадал», — рассказали в аэропорту Емельяново.
На данный момент самолет от полетов отстранен. По предварительной информации, полет из Сургута до тайского курорта выполнялся лишь с одним работающим генератором.
Получить оперативный комментарий в пресс-службах аэропортов Сургута и Красноярска не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.