В Тюмени жители многоэтажной новостройки пожаловались на потоп на лестничной клетке. Кадры из подъезда здания были опубликованы в группе «Типичная Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».
«Беляева, 33 к2. Ужас. Зима уходит», — написал пользователь. К публикации автор прикрепил видеоролики, на которых заметно, что вода стекает по одной из стен подъезда и перетекает на другой этаж. О причинах потопа авторы ролика ничего не сообщили. В комментариях к посту подписчики группы посоветовали жителям дома не снимать проблему, а заниматься ее решением. Некоторые из пользователей пошутили, что «зима не уходит, а уплывает».
В управляющей компании «Снегири», в чьем ведении находится дом, корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в курсе проблемы. «У нас начал таять снег. В одном из подъездов из-за перепада температур замерзла ливневая труба, которая выводит талую воду с крыши. Вода, которая скопилась на крыше, нашла отверстие в кровле и через него просочилась в подъезд. Имущество жильцов не пострадало, вода попала на лестничные клетки двух верхних этажей. Проблему быстро обнаружили и занимаются ее устранением», — отметил сотрудник управляющей компании.