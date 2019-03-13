СМИ: певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Представители Юлии Началовой опровергают проблемы со здоровьем певицы Фото: страница Юлии Началовой в Instagram

Российскую певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, отметив, что незадолго до этого артистка была доставлена в реанимацию одной из московских клиник.

Чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о тяжелом состоянии певицы, журналисты связались с ее менеджером Владимиром Беловым. Мужчина отказался давать какие-либо комментарии на тему здоровья исполнительницы.

«Извините, я не даю никаких комментариев. <…>. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию», — приводит телеканал слова представителя Началовой.

О госпитализации певицы СМИ сообщили 11 марта. Тогда же, как напоминает телеканал 360, Белов так же опровергал эту информацию.