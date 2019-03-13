Прокуратура не смогла оспорить мягкий приговор тюменскому бизнесмену, виновному в смертельном ДТП

Тюменский областной суд не нашел оснований для пересмотра приговора предпринимателю Анатолию Менскому, по вине которого в ДТП погиб человек. Информация об этом размещена в картотеке ведомства.
23 января Калинский районный суд Тюмени приговорил бизнесмена, владеющего сетью магазинов «Крепыж», к одному году условного срока и лишению водительского удостоверения на 2,5 года. При этом, гособвинение просило для осужденного два года колонии-поселения.
Как следует из данных картотеки, 4 февраля прокуратура направила апелляцию на решение суда, 21 февраля жалоба была передана в облсуд как вышестоящий орган. Накануне судья вынес решение оставить предыдущий судебный акт без изменений.
Менский 1 июня 2018 года нарушил ПДД, переехав через двойную сплошную линию. На встречной полосе он столкнулся с микроавтобусом, водитель которого погиб, а его жена, сидевшая на пассажирском сиденье, получила травмы.
В то же время на рассмотрении Тюменского районного суда находится апелляция по делу экс-спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева, по вине которого 24 июня 2018 года в ДТП погибли два человека. 21 февраля политик был осужден на три года условного срока — это решение в прокуратуре также посчитали слишком мягким.