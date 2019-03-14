Бастрыкин передал расследование о смерти ребенка из Радужного московским силовикам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат СК расследование уголовного дела о смерти шестилетнего мальчика из Радужного (ХМАО). Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение было принято в ходе личного приема. К главе СКР обратился дедушка погибшего мальчика. В марте 2018 года бригадой скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в одну из больниц, где на следующий день после инъекции его состояние резко ухудшилось и он скончался. «По мнению заявителя, допущена волокита по уголовному делу, не выполнен полный комплекс следственных действий и мужчина опасается, что уголовное дело не дойдет до суда, а виновные лица не будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. Теперь делом займутся московские следователи.
На личном приеме присутствовал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он предложил силами врачей «Национальной медицинской палаты» в кратчайшие сроки провести повторную экспертизу.
Источник «URA.RU» в силовых ведомствах Югры так прокомментировал решение главы Следственного комитета о переводе дела в Москву. «Родители убиты горем, и их можно понять. Но о какой-то вине медиков говорить преждевременно, хотя силовики нашли несоответствие между экспертизами, проведенными после смерти ребенка. Бастрыкин очень внимательно относится к подобным проблемам, особенно когда речь идет о детях», — отметил собеседник агентства.