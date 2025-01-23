23 января 2025

Фильм, снятый в ХМАО, попал в международную книгу рекордов

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Некоторые эпизоды фильма, попавшего в Книгу рекордов, снимались в ХМАО
Некоторые эпизоды фильма, попавшего в Книгу рекордов, снимались в ХМАО Фото:

Фильм «Небесная тропа», некоторые сцены которого были сняты в Ханты-Мансийске, попал в международную Книгу рекордов «Interrecord». Об этом сообщается на сайте Регистратора рекордов.

«Фильм „Небесная тропа“, созданный кинокомпаниями „KD Studios“ и „АйсМедиа“ стал обладателем мирового рекорда как самый высокогорный полнометражный художественный фильм», — сообщается на сайте. Режиссером стал номинант Каннского фестиваля Сергей Пикалов.

Съемки проводились на Эльбрусе на высоте 5085 километров. Некоторые сцены также снимались в Югре и Москве. Сюжет основан на группе альпинистов, которые оказались в смертельной ловушке после схода лавины.

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Фильм «Небесная тропа», некоторые сцены которого были сняты в Ханты-Мансийске, попал в международную Книгу рекордов «Interrecord». Об этом сообщается на сайте Регистратора рекордов. «Фильм „Небесная тропа“, созданный кинокомпаниями „KD Studios“ и „АйсМедиа“ стал обладателем мирового рекорда как самый высокогорный полнометражный художественный фильм», — сообщается на сайте. Режиссером стал номинант Каннского фестиваля Сергей Пикалов. Съемки проводились на Эльбрусе на высоте 5085 километров. Некоторые сцены также снимались в Югре и Москве. Сюжет основан на группе альпинистов, которые оказались в смертельной ловушке после схода лавины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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