Фильм, снятый в ХМАО, попал в международную книгу рекордов

Фильм «Небесная тропа», некоторые сцены которого были сняты в Ханты-Мансийске, попал в международную Книгу рекордов «Interrecord». Об этом сообщается на сайте Регистратора рекордов.
«Фильм „Небесная тропа“, созданный кинокомпаниями „KD Studios“ и „АйсМедиа“ стал обладателем мирового рекорда как самый высокогорный полнометражный художественный фильм», — сообщается на сайте. Режиссером стал номинант Каннского фестиваля Сергей Пикалов.
Съемки проводились на Эльбрусе на высоте 5085 километров. Некоторые сцены также снимались в Югре и Москве. Сюжет основан на группе альпинистов, которые оказались в смертельной ловушке после схода лавины.
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