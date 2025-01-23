В Сургуте предпринимательница пойдет под суд за передачу взяток дорожникам

В Сургуте (ХМАО) 41-летняя предпринимательница передавала от бизнесменов взятки сотруднику Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. Ей грозит уголовная ответственность по двум статьям УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«По версии следствия, в период с сентября 2021 г. по январь 2024 г. обвиняемая, выступая посредником, получала взятки от индивидуальных предпринимателей и передавала должностному лицу МКУ „Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса“, — сообщается на сайте надзорного ведомства. Деньги бизнесвумен передавала за продление договоров на размещение торговых точек на остановках общественного транспорта.
Общая сумма полученных денег составила более 600 тысяч рублей. Также в феврале 2024 года обвиняемая получила взятку от бизнесмена в 1,5 миллиона рублей, тогда же ее задержали полицейские. Следственный комитет по Сургуту завершил расследование уголовного дела и направил его в суд.
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