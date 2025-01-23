23 января 2025

РЖД раскрыли, когда начнут строить здание железнодорожного вокзала в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале на стройке нового вокзала в Сургуте начнут возводить стены
В феврале на стройке нового вокзала в Сургуте начнут возводить стены Фото:

В феврале начнется строительство здания нового железнодорожного вокзала в Сургуте (ХМАО). Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила URA.RU, что строители приступят к возведению стен и перекрытий.

«На данный момент фундамент вокзала полностью готов: он залит и набрал необходимую прочность. Технологически строители готовы приступить к возведению монолитного каркаса — стен, перекрытий. Начать работы планируется в феврале 2025 года», — рассказали агентству в пресс-службе СвЖД.

Согласно плану, работы будут завершены до конца текущего года. Кроме того, строители установят временные инженерные сети, которые потребуются в процессе строительства. Более подробная информация о графике работ станет доступна после согласования проектной документации с Государственной экспертизой ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что подготовительные работы на строительной площадке вокзала начались в 2024 году. Тогда специалисты завершили заливку фундамента, который стал основой для дальнейшего строительства.

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В феврале начнется строительство здания нового железнодорожного вокзала в Сургуте (ХМАО). Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила URA.RU, что строители приступят к возведению стен и перекрытий. «На данный момент фундамент вокзала полностью готов: он залит и набрал необходимую прочность. Технологически строители готовы приступить к возведению монолитного каркаса — стен, перекрытий. Начать работы планируется в феврале 2025 года», — рассказали агентству в пресс-службе СвЖД. Согласно плану, работы будут завершены до конца текущего года. Кроме того, строители установят временные инженерные сети, которые потребуются в процессе строительства. Более подробная информация о графике работ станет доступна после согласования проектной документации с Государственной экспертизой ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что подготовительные работы на строительной площадке вокзала начались в 2024 году. Тогда специалисты завершили заливку фундамента, который стал основой для дальнейшего строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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