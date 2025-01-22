Клан свердловских коммунальщиков, работавших в ХМАО, проверяет прокуратура. Инсайд

Прокуратура заинтересовалась трудоустройством клана Бужениновых в Нефтеюганске
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Прокуратура выявила конфликт интересов при трудоустройстве вице-мэра Нефтеюганска и его родственника
Прокуратура выявила конфликт интересов при трудоустройстве вице-мэра Нефтеюганска и его родственника Фото:

Клан свердловских коммунальщиков Бужениновых проверяет прокуратура ХМАО. По данным источника URA.RU, в декабре 2024 года мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов получил требование устранить конфликт интересов — в непосредственном подчинении его зама по ЖКХ и стройке Евгения Буженинова работал главой УКС племянник Виталий.

«В декабре 2024 года внесено представление в связи с установлением факта наличия конфликта интересов и нарушений при предоставлении сведений о доходах. Представление находится на рассмотрении», — уточнил источник в силовых структурах округа.

По данным инсайдеров, именно эта проверка надзорного ведомства и стала причиной стремительного бегства семьи из Нефтеюганска. В декабре, отработав в новой должности месяц, пост покинул глава УКС Виталий Буженинов (с сентября он был исполняющим обязанности директора управления — прим. URA.RU). Последним рабочим днем вице-мэра Евгения Буженинова стало 21 января. Он уволился с формулировкой «по собственному желанию».

Ранее URA.RU писало о том, что клан Бужениновых покидает ХМАО. Они переехали в Нефтеюганск в середине 2024 года, после скандальной отставки экс-мэра Эльвиры Бугай. Ранее Буженинов-старший возглавлял водоканал Екатеринбурга.

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Клан свердловских коммунальщиков Бужениновых проверяет прокуратура ХМАО. По данным источника URA.RU, в декабре 2024 года мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов получил требование устранить конфликт интересов — в непосредственном подчинении его зама по ЖКХ и стройке Евгения Буженинова работал главой УКС племянник Виталий. «В декабре 2024 года внесено представление в связи с установлением факта наличия конфликта интересов и нарушений при предоставлении сведений о доходах. Представление находится на рассмотрении», — уточнил источник в силовых структурах округа. По данным инсайдеров, именно эта проверка надзорного ведомства и стала причиной стремительного бегства семьи из Нефтеюганска. В декабре, отработав в новой должности месяц, пост покинул глава УКС Виталий Буженинов (с сентября он был исполняющим обязанности директора управления — прим. URA.RU). Последним рабочим днем вице-мэра Евгения Буженинова стало 21 января. Он уволился с формулировкой «по собственному желанию». Ранее URA.RU писало о том, что клан Бужениновых покидает ХМАО. Они переехали в Нефтеюганск в середине 2024 года, после скандальной отставки экс-мэра Эльвиры Бугай. Ранее Буженинов-старший возглавлял водоканал Екатеринбурга.
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