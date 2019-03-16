Комментаторам надоела любимая поза балерины Фото: Василий Колотилов © URA.RU

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась отдыхом в загородном спа-центре. Однако очередной шпагат артистки пользователи «ВКонтакте» не оценили.

Снимок опубликован на личной странице Волочковой в Instagram. На кадрах видно, как балерина в открытом купальнике сидит в своем фирменном шпагате на самой кромке бассейна. «Прекрасный вечер отдыха в нашем Спа! Как же тут красиво, чисто, уютно!» — восторгается артистка.

Правда, в соцсети не разделили восторгов Волочковой. Балерина запретила пользователям комментировать ее фото в Instagram, поэтому фанаты артистки часто выкладывают ее снимки «ВКонтакте», чтобы их обсудить. И, судя по комментариям, балерину жестко разнесли за очередной «пошлый» шпагат. «Залейте ноги бетоном ей в исходном положении!» — негодовала Лена Волк. «Самой не противно?» — задавалась вопросом Любовь Исаева. «Настин шпагат ассоциируется у меня с лежачим полицейским на асфальте! Ей Богу, так и хочется переехать!» — язвила Юлия Староверова.

Но часть пользователей отнеслись к очередному скандальному фото Волочковой с пониманием. «Вы поймите, она специально провоцирует народ. Ждет комментарии. Это ее пиар», — объяснила Елена Ежова-Корнеева. «Хватит ее обсуждать. Вы что не понимаете, что вы пиар ейе делаете», — согласилась Елена Иванова.

Ранее Волочкову не раз высмеивали за ее привычный шпагат. Пользователи соцсетей даже сравнили балерину с известным актером Жан-Клодом Ван Даммом. А артистка доказала, что сможет дать ему фору.