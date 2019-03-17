16 марта 2019

Юбилей воссоединения России с Крымом, повышение цен на продукты, мигранты оставят россиян без работы. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 12:00
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Контрольная закупка Юргамышского молока. Курган, магазин, супермаркет метрополис, покупка продуктов, молочные изделия
Россияне опасаются резкого роста цен на продуктыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Сегодня 17 марта, воскресенье. Главные темы недели:

В эти выходные Россия празднует первый юбилей воссоединения с Крымом. Власти отменили официальные концерты, но граждане решили иначе. Рассказываем, как страна отмечает «Крымскую весну» и почему регионам предложили отказаться от митингов.

В конце марта ожидается повышение цен на продукты. «URA.RU» выяснило, ждать ли на самом деле резкой инфляции и какие товары вырастут в цене.

Уже летом в России могут запретить праворульные автомобили. Владельцев подобных машин ждет масса проверок и бумажной волокиты.

Россию ждет волна мигрантов: власти планируют допустить в страну до 10 миллионов переселенцев. Они оставят россиян без работы и начнут создавать этнические группировки.

Платежная система Visa повысит размер бесконтактной оплаты покупок с одной до трех тысяч рублей. Владельцы карт в панике: мошенники легко смогут снимать деньги в толпе с помощью специальных устройств. Рассказываем об оплате без PIN-кода и ее безопасности.

Не все знают об особенности Курганской области: семь районов Зауралья соседствуют с Казахстаном. Мы побывали в нескольких поселках и узнали, как живут по разные стороны уральской границы.

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