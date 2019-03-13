Летом владельцев праворульных авто ждут проблемы

Уже через два месяца миллионы праворульных автомобилей рискуют оказаться вне закона, предупреждают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России предстоящим летом под запретом рискуют оказаться праворульные автомобили. Это связано с тем, что 1 июля вступят в силу новые правила регистрации таких машин. Для получения паспорта транспортного средства автовладельцам необходимо будет пройти регистрацию документа, способного подтвердить, что конструкция машины безопасна. Для этого приобретенное транспортное средство необходимо передать в специальную лабораторию. Однако опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают — получить такой документ вряд ли удастся.

По идее, лаборатория должна дать заключение о безопасности праворульного автомобиля, однако ни один здравомыслящий эксперт на такой шаг не пойдет, утверждает в разговоре с «URA.RU» президент Коллегии правовой зашиты автовладельцев Виктор Травин.

Многие покупают машины с правым рулем, потому что это экономически выгодно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Праворульный автомобиль — заведомо опасен. Вы сидите справа, и встречную полосу фактически не видите, при этом каким-то образом умудряетесь кого-то обгонять. Конечно, это ненормальная ситуация», — пояснил собеседник агентства. По словам Травина, отдельный вопрос касается оптики — так, в леворульных автомобилях левая фара всегда светит чуть ниже, чем правая, чтобы не слепить встречный поток, а в праворульных — все наоборот.

«Для того, чтобы эти автомобили стали безопасными, они нуждаются в серьезной переделке. Вопрос — за чей счет, и насколько это рентабельно», — сказал Травин. По его мнению, все идет к тому, что праворульные машины исчезнут с российских дорог: «Мне кажется, следует разрешить им поездить до первого технического осмотра. Пройти эту процедуру они не могут, а раз так, то не могут получить диагностическую карту и оформить полис ОСАГО. С этого момента они оказываются под запретом».

Изменение законодательства, регулирующего регистрацию машин с правым рулем, может быть направлено на их вытеснение из страны, предположил в беседе с «URA.RU» вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов. «Похоже на очередное закручивание гаек. Однако в реальности это может привести к массовой торговле свидетельствами — люди начнут получать документы о том, что их автомобиль безопасен и его можно эксплуатировать», — сказал собеседник агентства.

Россияне, прежде всего жители Дальнего Востока, покупают праворульные машины не от хорошей жизни, пояснил «URA.RU» сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский. «Для многих это вообще единственный шанс купить довольно качественный и надежный автомобиль. В России нет любителей правого руля, это жизненная необходимость, не более того. Не думаю, что лишать людей возможности ездить на таких машинах — дальновидное решение», — заключил он.

Автомобили с правым рулем могут признать опасными для эксплутации в России Clem Onojeghuo/unsplash.com

С ним не соглашается генеральный директор Союза организаций технических экспертов «ТехЭксперт» Сергей Зайцев. «Есть понятие „безопасность движения“. И если кому-то экономически выгодно покупать машины, не отвечающие требованиям безопасности движения, то это не означает, что надо идти на поводу у этой категории граждан. В такой логике можно уйти очень далеко — завтра, например, кому-то будет выгодно ездить слегка пьяным, а послезавтра — попросят отменить правила движения», — пояснил Зайцев.

Он также отметил, что лабораторий, которые могут обследовать автомобили на предмет безопасности конструкций, очень мало. Например, в Приморье есть только одна подобная организация.

По данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля 2018 года в России зарегистрировано 4,15 млн транспортных средств, имеющих правое расположение руля — 8,1% от общего объема автопарка страны. Свыше половины (57%) от количества легковушек приходится на продукцию Toyota. Именно девять моделей этой марки входят в топ-10 самых распространенных среди всех праворульных машин в нашей стране.