Новая волна мигрантов оставит россиян без работы

Волна низкоквалифицированной рабочей силы потеснит россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие шесть лет российские власти намерены допустить в страну до 10 миллионов мигрантов. Это предусматривает концепция миграционной политики на 2019—2025 год. Акцент сделан на привлечение мигрантов из Казахстана, Узбекистана и Молдавии.

Власти надеются, что подобная мера сможет компенсировать падение численности населения для российской экономики, говорит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Однако это не так. Вымываются в основном представители высокотехнологичных профессий, мы же принимаем в низкоквалифицированную рабочую силу для обустройства городов, либо строительных работ», — говорит он.

Интеграция в российское общество у приезжих из Азии проходит тяжело Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В то же время для 147-миллионной России дополнительные 10 миллионов мигрантов создадут серьезный демографический дисбаланс, уверены социологи. В России практически нет институтов, которые могли бы социализировать такое количество людей, говорит руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Понятно, что украинцы и белорусы автоматически вливаются в наше культурное пространство. А, например, многие узбеки и таджики с трудом говорят по-русски. Причем это, как правило, люди без образования», — пояснил социолог.

Самостоятельно социализироваться им будет крайне сложно, считает ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. «Народы из центральной Азии тяжело адаптируются. Мы часто видим, что они социализируют нас быстрее, чем мы их. В ряде населенных пунктов России мигранты составляют большинство. Они держатся вместе, чтобы выжить, им помогают связи в диаспорах», — сказал он.

Из-за отсутствия нормальной социализации в стране возрастет число этнических анклавов и гетто, уверен директор Института актуальной экономики Никита Исаев. «Уже сейчас существуют подпольные фабрики, „резиновые“ квартиры, даже целые районы, где живут такие переселенцы. В случае увеличения их количества будет расти и агрессия, ведь они получают копейки за свою работу», — указывает он.

Поток мигрантов будет создавать давление на рабочую силу, что приведет к падению средних зарплат по стране, говорит экономист Владислав Жуковский. «В первую очередь это почувствуют те, кто работает в стройкомплексе, в сфере услуг, в системе общепита», — заметил он.