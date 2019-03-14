Как живут в России и в Казахстане по разные стороны уральской границы

Жителям приграничных сел приходится брать пропуск, чтобы сходить в лес или на рыбалку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одна из особенностей Курганской области — приграничное положение. Семь из 24 районов Зауралья расположены в непосредственной близости к Казахстану. «URA.RU» побывало в нескольких поселках российского Звериноголовского района и в казахстанском селе Убаган, чтобы сравнить, как живут с двух сторон границы.

Курганская область стала приграничным регионом относительно недавно — в начале 1990-х, после распада СССР. Перемены почувствовали на себе жители близких к Казахстану районов: на людей стали распространяться режимные ограничения. Передвигаться вдоль государственной границы даже местным можно только с паспортом. А для рыбалки или полевых работ необходимо специальное разрешение властей. Чтобы приехать в гости к родственникам, проживающим в этой зоне, нужно оформлять пропуск.

Местные жители давно привыкли к ограничениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Можно получить штраф за то, что ходишь без документов. А чтобы летом ягоды собирать, надо хотя бы за месяц подавать заявление», — рассказал «URA.RU» работник Звериноголовского сельсовета Амербек Абалканов, Оштрафовать могут и за то, что вернулся из леса позже времени, указанного в разрешении.

По данным погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, только в 2018 году в регионе возбуждено около 1,6 тысяч административных дел за нарушение пограничного режима. Как правило, нарушители — приезжие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многие жители приграничных деревень состоят в добровольных народных дружинах. Одна из основных задач дружин — участие в охране границы и своевременное оповещение пограничников обо всем подозрительном. «Дружинник сообщает, если посторонний появится. В маленькой деревне чужого сразу видно», — рассказал «URA.RU» один из местных жителей.

Пограничные наряды проверяют все сообщения о подозрительных лицах, поступившие от местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая граница разделила родственные связи, которые сложились у жителей соседних деревень за годы, когда Россия и Казахстан были одним государством. «Я часто за границу езжу к родственникам. Хорошо, что пункт пропуска рядом», — рассказал сельский чиновник Абалканов. Для жителей деревень, расположенных вдали от пунктов пропуска, предусмотрены места пересечения границы. По письму от главы сельсовета в эти места в установленное время приезжают российские пограничники и их казахские коллеги. Пропуск через границу в этом случае организован по упрощенной схеме, но воспользоваться такой возможностью могут лишь те, кто прописан в приграничном районе.

В приграничных населенных пунктах становится все больше магазинов с казахстанскими товарами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ездят жители Курганской области в Казахстан не только к родственникам. «Там продукты вкуснее и дешевле», — поделились с «URA.RU» жители Звериноголовского. В самом селе также можно купить казахские товары, но по более высокой цене. «Эта продукция пользуется спросом. Особенно кондитерские изделия, конфеты и чай, — рассказала продавец одного из „казахских“ магазинов. — Я сама только эту продукцию беру».

Продукты из Казахстана пользуются спросом в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Купить продукты в Звериноголовском, не разменяв тенге на рубли, — сложная задача. Даже в «казахском» магазине отказываются принимать эту валюту. С другой стороны границы такой проблемы нет: в деревне Убаган, которую также посетили корреспонденты «URA.RU», всего два магазина. Цены в них указаны в тенге, однако продавцы без проблем принимают рубли, производя перерасчет прямо на кассе при помощи калькулятора. «Из России часто приезжают. И специально едут в магазин, и по пути от родственников заезжают. У вас там все в полтора-два раза дороже», — рассказали продавцы. «У нас в деревне еще дорого считается, на юге Казахстана цены ниже», — поделились с корреспондентом «URA.RU» сотрудники казахстанского пункта пропуска через границу.

Российское ОСАГО в Казахстане не действует. При пересечении границы нужно оформлять местную страховку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Разницы между жизнью у вас и у нас не так много, — говорит одна из жительниц Убагана. — Мы долго жили одной страной, общались друг с другом. Отличия могут проявиться только у молодого поколения, но возле границы ни с той, ни с другой стороны молодежи почти нет — все разъезжаются в крупные города». «Основное различие в том, что если я в России начну говорить по-казахски, меня никто не поймет кроме потомственных казахов», — добавляет ее соседка.

В Казахстан можно выезжать без загранпаспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Когда езжу в Казахстан, всегда заливаю полный бак бензина. Сейчас он стоит около 30 рублей, — рассказал Абалканов. — Нормальный бензин. Такой же, как у нас. Из Омска привозят, говорят». Но специально за бензином обычно никто не отправляется: ближайшая заправка в Казахстане находится почти в 100 км от пункта пропуска через границу. «За водкой, бывает, специально ездим. Там в несколько раз дешевле можно взять», — рассказали жители приграничных районов. Сейчас один человек может привезти из Казахстана не больше 10 литров водки.

Но машину на пункте пропуска проверяют досконально Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зимой на пункте пропуска в Звериноголовском не так много посетителей. Летом поток пересекающих границу увеличивается в разы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU