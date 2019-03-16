ЦБ объявил о росте цен на продукты. Что произойдет

Сильнее всего могут подорожать хлеб, мясные и молочные продукты и овощи Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России уже с конца марта следует ожидать повышения цен на продукты, следует из информации Банка России. Связано это с ростом инфляции, ослаблением рубля и повышением ставки НДС.

«Темпы инфляции изначально были даже по долгосрочным прогнозам выше, чем в предыдущие годы», — рассказал корреспонденту «URA.RU» профессор Уральского экономического университета Максим Марамыгин. По словам собеседника, одной из основных причин роста цен на продукты является повышение НДС.

«Да, когда некоторые эксперты утверждают, что НДС на продукты не повышался, они не обманывают, — уточнил профессор. — Но при этом не стоит забывать, что растут расходы на доставку, транспортировку, расфасовку, упаковку». Кроме того, к дальнейшему росту цен может привести «традиционный весенний» рост цен на ГСМ: начинается посевная кампания, спрос на топливо вырастет, а селянам некуда будет деваться — придется покупать, уверен собеседник.

Экономист предположил, что реальная инфляция в этом году составит 7,5 — 9%. «У меня это вызывает определенные опасения, но еще больше я опасаюсь. что Центробанк попытается искусственно сдерживать рост инфляции», — рассказывает эксперт. По его мнению, это будет означать, что деньги, которые могли бы пойти в инвестиционные программы, будут «зажаты».

С тем, что искусственное регулирование опасно, соглашается и доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. «Если рост цен искусственно сдерживать, довести ситуацию до предела, а потом резко отпустить, то цены действительно могут быстро взлететь», — уверен эксперт.

Что касается риска резкой инфляции, то, по мнению экс-замминистра, предпосылок для этого нет. А ситуация, когда доходы не увеличиваются, а цены растут в пределах разумного, немного опережая инфляцию, по его словам, нормальная.

Если постоянно заявлять о том, что цены вырастут — то они действительно вырастут, заметил доктор экономических наук.

Придется ли россиянам экономить на еде, пока не ясно Фото: depositphotos.com © URA.RU

Не видит никакой серьезной проблемы в ситуации и старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. По его словам, ничего из ряда вон выходящего сейчас не происходит. «Да, могут влиять другие факторы — урожай или неурожай, курс рубля, мировые цены, но в ближайшие месяцы цены сохранят стабильность — никаких предпосылок для их скачка нет», — пояснил собеседник.

Иванов уверен, что цены не растут — они колеблются в зависимости от различных факторов рынка.