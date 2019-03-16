ЦБ объявил о росте цен на продукты. Что произойдет

Удивимся ли мы, придя в магазин в конце марта?

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
16 марта 2019 в 17:44
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Сильнее всего могут подорожать хлеб, мясные и молочные продукты и овощиФото: depositphotos.com © URA.RU

В России уже с конца марта следует ожидать повышения цен на продукты, следует из информации Банка России. Связано это с ростом инфляции, ослаблением рубля и повышением ставки НДС.

«Темпы инфляции изначально были даже по долгосрочным прогнозам выше, чем в предыдущие годы», — рассказал корреспонденту «URA.RU» профессор Уральского экономического университета Максим Марамыгин. По словам собеседника, одной из основных причин роста цен на продукты является повышение НДС.

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«Да, когда некоторые эксперты утверждают, что НДС на продукты не повышался, они не обманывают, — уточнил профессор. — Но при этом не стоит забывать, что растут расходы на доставку, транспортировку, расфасовку, упаковку». Кроме того, к дальнейшему росту цен может привести «традиционный весенний» рост цен на ГСМ: начинается посевная кампания, спрос на топливо вырастет, а селянам некуда будет деваться — придется покупать, уверен собеседник.

Экономист предположил, что реальная инфляция в этом году составит 7,5 — 9%. «У меня это вызывает определенные опасения, но еще больше я опасаюсь. что Центробанк попытается искусственно сдерживать рост инфляции», — рассказывает эксперт. По его мнению, это будет означать, что деньги, которые могли бы пойти в инвестиционные программы, будут «зажаты».

С тем, что искусственное регулирование опасно, соглашается и доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. «Если рост цен искусственно сдерживать, довести ситуацию до предела, а потом резко отпустить, то цены действительно могут быстро взлететь», — уверен эксперт.

Что касается риска резкой инфляции, то, по мнению экс-замминистра, предпосылок для этого нет. А ситуация, когда доходы не увеличиваются, а цены растут в пределах разумного, немного опережая инфляцию, по его словам, нормальная.

Если постоянно заявлять о том, что цены вырастут — то они действительно вырастут, заметил доктор экономических наук.

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Фото: depositphotos.com © URA.RU

Не видит никакой серьезной проблемы в ситуации и старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. По его словам, ничего из ряда вон выходящего сейчас не происходит. «Да, могут влиять другие факторы — урожай или неурожай, курс рубля, мировые цены, но в ближайшие месяцы цены сохранят стабильность — никаких предпосылок для их скачка нет», — пояснил собеседник.

Иванов уверен, что цены не растут — они колеблются в зависимости от различных факторов рынка.

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