КПРФ заявила о нарушениях на выборах в Тюменской области

Члены КПРФ зафиксировали несколько нарушений на выборах кандидатов в депутаты Голышмановского городского округа. Они написали заявления в территориальную и Тюменскую областную избирательные комиссии и ждут разбирательства по указанным фактам.
«В день голосования были замечания по поводу высокого процента досрочного голосования. Это один из элементов фальсификации. На тех участках, где сидели наши наблюдатели, было по 2-15 человек, а где наблюдателей не было — до 59», — рассказала «URA.RU» первый секретарь Тюменского обкома, депутат облдумы Тамара Казанцева.
По ее словам, также были перепутаны результаты голосования на одном из участков: количество досрочно проголосовавших за одного кандидата переписали на другого. После жалобы КПРФ результаты были аннулированы. Кроме того, у партии были претензии к размещению до дня голосования информации о кандидатах от «Единой России» в газете «Голышмановский вестник», которая не заявлялась на работу на выборах.
«Жалобы, которые мы направили и ответы на которые нас не удовлетворили, будут направлены в областную избирательную комиссию, а при отсутствии результатов — в ЦИК. На выборах таких нарушений быть не должно», — заметила Казанцева.
В избирательной комиссии Тюменской области заявили, что от КПРФ 17 марта поступило четыре заявления. «Заявлений, влияющих на результаты, не зафиксировано. На все заявления направлены ответы», — сказали в избиркоме.