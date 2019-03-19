В Ноябрьске произошел пожар на территории Дворца культуры «Рассвет». Об этом сообщили в группе «Происшествия Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте».
«Горит ДК «Рассвет», — говорится в посте группы. В пресс-службе окружного управления МЧС корреспонденту «URA.RU» сообщили, что пока никакой информации о пожаре им не поступало, и просили перезвонить позднее.
В комментариях под постом пользователи стали делиться возможными версиями произошедшего. «Видимо кому-то помешал, столько лет не горел и тут зимой загорелся», — отметил Данил Кузьменко. «Что б быстрей разобрали)))», — предположил пользователь Денис Привет.