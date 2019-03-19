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На Ямале горит Дворец культуры. ФОТО

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 13:45
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В МЧС информация о пожаре пока не поступалаVK, «Реальный Ноябрьск»

В Ноябрьске произошел пожар на территории Дворца культуры «Рассвет». Об этом сообщили в группе «Происшествия Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте».

«Горит ДК «Рассвет», — говорится в посте группы. В пресс-службе окружного управления МЧС корреспонденту «URA.RU» сообщили, что пока никакой информации о пожаре им не поступало, и просили перезвонить позднее.

В комментариях под постом пользователи стали делиться возможными версиями произошедшего. «Видимо кому-то помешал, столько лет не горел и тут зимой загорелся», — отметил Данил Кузьменко. «Что б быстрей разобрали)))», — предположил пользователь Денис Привет.

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VK, Mari Na
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VK, «Реальный Ноябрьск»

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