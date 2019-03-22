Жителей Тюмени ждет мегастройка

В тюменском микрорайоне Восточный в ближайшие годы начнется строительство масштабной развязки. Двухуровневый мост будет построен на перекрестке улиц Монтажников и Широтной. В 2015 году мегастройка оценивалась в 1,8 млрд рублей. Теперь она обойдется дороже. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов.
«Строительство развязки на 2019 год не предусмотрено. Реализация объекта будет рассматриваться при формировании проекта бюджета Тюмени на 2020—2022 года. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ будет определена при формировании предложений в бюджет, с учетом индексов удорожания», — сказал Фролов.
Тем не менее, проектная документация на возведение моста получила положительное заключение экспертов. Предполагаемый срок работ — четыре года. Кроме того, будет построено три надземных пешеходных перехода.
Один из этапов строительства развязки уже реализован: в связи с заторами на перекрестке переустроены инженерные сети и расширена проезжая часть по улице Монтажников.