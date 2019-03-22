Видео с тюменского концерта лидер группы «Ленинград» опубликовал в Instagram Фото: Дарья Попова © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, объявивший о роспуске коллектива, провел зажигательный концерт в Тюмени. Видео с концерта музыкант опубликовал в Instagram.

«Огонь, концерт супер», «Серёга, не вздумай завязывать с творчеством!!! Ты талантище, и мы тебя любим», «Ну надо же, какой активный зал!», «Концерт супер, спасибо Ленинграду за выступление и позитивные эмоции. Все было круто», — прокомментировали taya_855, vadimkomchenkov, vobla_albov и dimapitstop пост Шнурова, посвященный концерту в Тюмени.

Ранее Сергей Шнуров объявил, что 2019 год станет последним в его творческой деятельности, напоминает «Утро.ру». Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram. Группа «Ленинград» была основана Сергеем Шнуровым в 1997 году. В 2008 году было объявлено о распаде коллектива, однако спустя два года «Ленинград» вновь вернулся на сцену.