Прокуратура Тюмени организовала проверку АО «УСТЭК» после прорыва теплотрассы в Европейском микрорайоне, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В теплоэнергетической компании корреспонденту «URA.RU» рассказали, что готовы оказать содействие силовикам.
«Прокуратурой Тюмени организовано проведение проверки соблюдения АО „УСТЭК“ законодательства при предоставлении коммунальных услуг населению. По ее окончании при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.
В АО «УСТЭК» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что ремонт тепломагистрали в районе дома № 26 по улице Эрвье уже завершен. «Замене подлежал участок трассы протяженностью 31 метр. Специалистами были приняты все необходимые меры для оперативного возобновления подачи тепловой энергии в жилые дома микрорайона „Европейский“. Временное ограничение действовало с 19:45 27 марта до 04:10 28 марта. АО „УСТЭК“ готово оказать содействие прокуратуре и для проведения проверки предоставить всю необходимую документацию», — отметили в теплоэнергетической компании.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Тюмени произошел прорыв участка теплотрассы, который был построен в 2008 году и передан для эксплуатации АО «УСТЭК». Устранением неполадок занимались несколько оперативных бригад. Несмотря на предпринятые меры, в образовавшуюся после прорыва трубы яму провалились два автомобиля, никто из людей не пострадал.