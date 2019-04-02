01 апреля 2019

СМИ: из-за нового закона детские игрушки взлетят в цене

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 06:57
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Игрушки будут проходить обязательную экспертизуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 20 процентов в России могут подорожать детские игрушки из-за введения их обязательной предварительной экспертизы. Об этом журналистам рассказали в Ассоциации индустрии детских товаров.

Соответствующий законопроект был разработан Минпромторгом по указу вице-премьера Татьяны Голиковой. В родительском сообществе, как пишет газета «Известия», в слухи о возможном росте стоимости игрушек называют спекуляциями со стороны представителей рынка. Тем не менее, вероятность подорожания подтвердили в Минэкономразвития.

«Реализация нормы может привести к удорожанию продукции, повышению временных и финансовых издержек производителей и импортеров, увеличению бюджетных расходов на осуществление полномочий по экспертизе органами государственной власти», — говорится в отзыве к инициативе.

Сейчас, по данным ассоциации, пока неизвестно, как именно власти будут определять, какая игрушка «правильная», а какая — нет, но уже ясно, что такой процесс сделает их дороже как минимум на 20%. Сама процедура обойдется недорого — 5-15 тысяч рублей. Гораздо больше придется тратить на хранение товара, поскольку экспертиза, как правило, занимает около двух-трех месяцев.

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