СМИ: из-за нового закона детские игрушки взлетят в цене

Игрушки будут проходить обязательную экспертизу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 20 процентов в России могут подорожать детские игрушки из-за введения их обязательной предварительной экспертизы. Об этом журналистам рассказали в Ассоциации индустрии детских товаров.

Соответствующий законопроект был разработан Минпромторгом по указу вице-премьера Татьяны Голиковой. В родительском сообществе, как пишет газета «Известия», в слухи о возможном росте стоимости игрушек называют спекуляциями со стороны представителей рынка. Тем не менее, вероятность подорожания подтвердили в Минэкономразвития.

«Реализация нормы может привести к удорожанию продукции, повышению временных и финансовых издержек производителей и импортеров, увеличению бюджетных расходов на осуществление полномочий по экспертизе органами государственной власти», — говорится в отзыве к инициативе.

Сейчас, по данным ассоциации, пока неизвестно, как именно власти будут определять, какая игрушка «правильная», а какая — нет, но уже ясно, что такой процесс сделает их дороже как минимум на 20%. Сама процедура обойдется недорого — 5-15 тысяч рублей. Гораздо больше придется тратить на хранение товара, поскольку экспертиза, как правило, занимает около двух-трех месяцев.