01 апреля 2019

В депрессивном районе ХМАО назначен новый глава силового ведомства

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 16:49
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Дума ХМАО. Ханты-Мансийск., романица василий
Главный полицейский ХМАО Василий Романица продолжает кадровые перестановки в МВД ЮгрыФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

ОМВД по Березовскому району ХМАО возглавил Дмитрий Абрамов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной полиции.

«Начальник УМВД России по Югре генерал-майор полиции Василий Романица в рамках рабочей поездки в Березовский район представил личному составу районной полиции нового руководителя. На должность начальника ОМВД России по Березовскому району назначен майор полиции Дмитрий Абрамов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В Березовском районе назначен новый начальник — майор Дмитрий Абрамов
Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

Дмитрий Абрамов работал в полиции Костромской области. В октябре 2014 года переехал в Югру. Здесь он дослужился до заместителя начальника ОМВД России по Березовскому району. Ранее «URA.RU» сообщало, что прежний руководитель полиции Березовского района Рафаэль Курамшин в феврале 2019 года ушел на аналогичную должность в Советский район.

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