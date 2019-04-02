В депрессивном районе ХМАО назначен новый глава силового ведомства

ОМВД по Березовскому району ХМАО возглавил Дмитрий Абрамов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной полиции.
«Начальник УМВД России по Югре генерал-майор полиции Василий Романица в рамках рабочей поездки в Березовский район представил личному составу районной полиции нового руководителя. На должность начальника ОМВД России по Березовскому району назначен майор полиции Дмитрий Абрамов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Дмитрий Абрамов работал в полиции Костромской области. В октябре 2014 года переехал в Югру. Здесь он дослужился до заместителя начальника ОМВД России по Березовскому району. Ранее «URA.RU» сообщало, что прежний руководитель полиции Березовского района Рафаэль Курамшин в феврале 2019 года ушел на аналогичную должность в Советский район.