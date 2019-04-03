После дела бывшего губернатора Дубровского мэрию Челябинска проверит прокуратура

Прокуратура Челябинска по поручению прокурора области Виталия Лопина проверит мэрию из-за контракта с «Южуралмостом». Об этом «URA.RU» сообщил прокурор города Роман Самойлов. Ранее контракты с «Южуралмостом» на ремонт и строительство дорог в регионе стали поводом для отставки с поста губернатора Бориса Дубровского.
«Есть поручение проверить, как проходил ежемесячный контроль над исполнением контракта по содержанию дорог в Челябинске минувшей зимой, — заявил „URA.RU“ Роман Самойлов. — Было очень много жалоб от горожан на некачественную уборку снега и грязные дороги после того, как их посыпали антигололедной смесью. Материалы проверки направят в следственные органы».
Как сообщают «URA.RU» собственные источники, прокуратура проверит работу должностных лиц, подписывавших акты о приемке работ. Речь идет в первую очередь об управлении дорожного хозяйства мэрии, руководит которым Александр Шабалин. В пресс-службе «Южуралмоста» от комментариев воздержались, но отметили, что выполняли весь объем работ. «К нам пока представление не поступало, но мы будем оказывать содействие прокуратуре», — заявили «URA.RU» в пресс-службу мэрии.
18 марта ФАС обвинила Бориса Дубровского в заключении антиконкурентного соглашения между министерством дорожного транспорта региона и компанией «Южуралмост». ФАС считает, что за четыре года (2015—2018 гг) более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области были заключены именно с АО «Южуралмост». Из них служба называет незаконными десять, на сумму 2,4 млрд рублей. Материалы дела будут направлены в Генпрокуратуру и МВД РФ.
19 марта Борис Дубровский ушел в отставку. Врио губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер.