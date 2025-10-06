На улице в центре Челябинска начинается ремонт, водителей просят убрать авто

На улице Орджоникидзе будут менять асфальт
На улице Орджоникидзе будут менять асфальт

На улице Орджоникидзе в центре Челябинска начинается дорожный ремонт. В комитете дорожного хозяйства города водителей просят убрать припаркованные автомобили с территории. 

«Подрядная организация отремонтирует улицу Орджоникидзе от дома № 54А до пересечения с улицей Цвиллинга», — сообщили URA.RU в пресс-службе комитета. Работы планируют начать 6 октября в 19 часов.

Первым этапом работ будет снятие старого асфальтового покрытия. После будет уложено новое. На время работ водителей просят освободить проезжую часть и парковки, чтобы не мешать дорожной технике, а также не парковать транспорт на данном участке до окончания ремонта.

