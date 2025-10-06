Челябинец получил срок за производство свыше 19 килограммов наркотиков

Житель Челябинской области получил 13 лет колонии за производство и сбыт 19 килограммов наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы. С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Сотрудники УФСБ по региону вышли на наркодельца в сентябре 2024 года. Было установлено, что он работает в составе группы, которая производила и распространяла наркотики на стране. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, при задержании у него изъяли 19 килограммов мефедрона, часть из этой партии он уже успел разложить по тайникам. «Клады» были ликвидированы.
