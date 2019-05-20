У Антипинского НПЗ оказался новый хозяин

Среди владельцев Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области оказался предприниматель Владимир Калашников. Такая информация появилась в деле Арбитражного суда Москвы. Документ был опубликован 15 апреля.
Согласно материалам картотеки, Калашников обратился в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности компании «Новый поток» и Антипинского НПЗ, в результате покупки 100% акций компании «АРЕТИ Газэнерджи Лимитед». ФАС эту сделку согласовал.
Калашникова связывают с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Они могли познакомиться в период работы Собянина в Ханты-Мансийском автономном округе, передает РБК.
Ранее было известно, что владельцами завода являются Игорь Макаров (40%), владелец «АРЕТИ Газэнерджи Лимитед», и Дмитрий Мазуров (40%). Они упоминались через Vikay Industrial Limited. Еще долей в 20% владеет Николай Егоров через ООО «Энергетика. Содружество. Успех», сообщают «Ведомости».
«URA.RU» писало, что 20 мая Антипинский НПЗ подал иск в Арбитражный суд Тюменской области о признании себя банкротом. Долги предприятия превысили 346,4 миллиарда рублей. В ноябре прошлого года на Антипинском НПЗ сменился генеральный директор — им стал представитель Сбербанка Максим Андриасов. Бывший гендиректор Геннадий Лисовиченко стал членом совета директоров управляющей компании New Stream Group, где курирует деятельность Антипинского НПЗ и его развитие.