Тюменские депутаты нашли кандидата в заместители для главы города

Владислав Черкашин не займет эту должность Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава управы Центрального АО Владислав Черкашин на заседании комиссии городской думы представил отчет с информацией по всей Тюмени, а не только по своему округу. Это позволило депутатам предположить, что именно он может занять пост заместителя главы Тюмени. Об этом «URA.RU» рассказал депутат Александр Гунбин.

«Предположение прозвучало на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету 22 мая от депутата Валерия Роженцева. Мои коллеги пошутили, что Черкашин стажируется на должность заместителя главы города. Однако сам Владислав Григорьевич никак комментировать эти заявления не стал», — заявил Гунбин.

Между тем депутат тюменской гордумы Мурат Тулебаев сомневается, что Черкашин в реальности может занять место в руководстве администрацией. «Ничего удивительного в том, что Черкашин представляет информацию не только по своему округу, но и по всему городу, нет. Это распространенная практика, так как на заседании не могут выступить все главы округов. Последние годы это делает именно Черкашин», — отметил Тулебаев.

Как сообщалось ранее, одному из заместителей главы Тюмени Максиму Афанасьеву прочат переход на пост градоначальника Тобольска. Он уже подал документы в комиссию. Итоги подведут 28 мая. По мнению Тулебаева, после ухода Афанасьева в Тобольск место займет человек из областного правительства, которое «в последнее время является кузницей кадров и для Тюмени, и для других регионов».

В пресс-службе администрации Тюмени не стали комментировать слухи и заявили, что готовы высказываться только о принятых назначениях.