Строительство больниц в Перми отложено на год

Возведение инфекционной больницы и стационара психиатрической больницы пришлось отложить Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Строительство краевой инфекционной больницы и стационара краевой психиатрической больницы в Перми отложили на один год, следует из постановления краевого правительства № 323. Медицинские учреждения по новым планам будут сданы в 2022 и 2021 годах соответственно.

«Растягивается проектирование, потому что в стационаре будет проходить еще и судебно-психиатрическая экспертиза. А это дополнительные требования к объекту и к конструкциям», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе регионального министерства строительства. При этом общий объем финансирования остается прежним — 755 миллионов рублей. Из них в 2018 году 15,4 миллиона потрачено на «строительно-монтажные работы», но при этом в графе «проектно-изыскательские работы» значится ноль рублей, а все расходы по данному пункту в размере 10 миллионов 169,5 тысячи рублей перенесены на этот год.

«По инфекционной больнице изменения в адресной инвестиционной программе связаны со сменой участка», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе минстроя. Ранее планировалось строить больницу на улице Леонова, но потом решили перенести стройку на улицу Калинина. О том, что люди против такого переноса и вышли на митинг, «URA.RU» рассказывало 20 апреля.

Возведение Пермской краевой инфекционной больницы № 1 на 300 коек и стационара краевой психиатрической больницы в Орджоникидзевском районе на 260 коек включены в адресную инвестиционную программу Пермского края.