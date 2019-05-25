Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой. Золоченые копии церковных куполов появились в ночь на субботу на набережной у драмтеатра, передает портал E1.
Художники покрасили часть ограждения таким образом, что его верхняя часть стала напоминать купола. «Работа называется „Дайте больше куполов, их ведь и так мало в центре“», — сообщает издания, указывая, что таким образом авторы отреагировали на противостояние защитников сквера и сторонников строительства.
Инсталляция оказалась не единственной сегодняшней работой художников. В композиции «Скворечники» также обыгрывается тема куполов и крестов, а «Зашквар» напрямую касается темы противостояния в сквере у драмтеатра. При этом сами авторы уверены: серию работ можно трактовать в пользу сторонников храма, так и в пользу сторонников сквера.