24 мая 2019

Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами. ФОТО

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 13:10
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Художники Jesus gang уверены, что золотых куполов Екатеринбургу не хватаетФото: Е1.ru
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Битва за храм Святой Екатерины

Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой. Золоченые копии церковных куполов появились в ночь на субботу на набережной у драмтеатра, передает портал E1.

Художники покрасили часть ограждения таким образом, что его верхняя часть стала напоминать купола. «Работа называется „Дайте больше куполов, их ведь и так мало в центре“», — сообщает издания, указывая, что таким образом авторы отреагировали на противостояние защитников сквера и сторонников строительства.

Инсталляция оказалась не единственной сегодняшней работой художников. В композиции «Скворечники» также обыгрывается тема куполов и крестов, а «Зашквар» напрямую касается темы противостояния в сквере у драмтеатра. При этом сами авторы уверены: серию работ можно трактовать в пользу сторонников храма, так и в пользу сторонников сквера.

Православные купола украсили ограждение набережной…
Фото: E1.ru
…и домики для птиц
Фото: Е1.ru
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Фото: Е1.ru

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