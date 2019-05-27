Уральские металлурги поддержали амбициозный проект коллег

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) приступил к софинансированию проектов, реализуемых на площадке специального «Индустриального парка». Первым, кто воспользовался возможностью для расширения своего производства, стала компания «Теплоприбор Экспресс Анализ».
«Софинансирование — это важный стимул и знак доверия для предприятий, решивших организовать или расширить промышленное производство в Индустриальном парке ММК», — отметил генеральный директор комбината Павел Шиляев.
Специальная программа ММК по софинансированию предоставляется на конкурсной основе. Компания, которая выиграет конкурс, сможет организовать на базе «Индустриального парка» практически любое производство. Кроме того, участников проекта ждут максимально выгодные условия. Так, ММК возьмет на себя до 30% от суммы проекта, но не более 15 млн рублей.
Кроме того, резидентов «Индустриального парка» ждет пониженная арендная ставка. «Для резидентов действует лояльная арендная ставка: всего 66 рублей за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске», — пояснил Шиляев. Также площадка получила аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли РФ, что позволит инвесторам применить систему налоговых льгот.
Первым участником проекта стала компания «Теплоприбор Экспресс Анализ». Она производит одноразовые датчики для анализа температуры и химического состава жидкой стали.