По факту попытки вброса на праймериз проверку проводит полиция Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат поселка Белый Яр (ХМАО) Наталья Матвийчук написала жалобу секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Борису Хохрякову на попытку совершения вброса во время проведения праймериз на пост главы поселка. Об этом «URA.RU» рассказала сама автор обращения.

«Попытку совершить вброс увидела мой наблюдатель на участке для голосования. Молодой человек попытался опустить в урну сразу стопку бюллетеней в поддержку моего конкурента на праймериз Елену Никифорову. О каком честном партийном голосовании в таком случае может идти речь? Об этом я и написала в жалобе в округ», — заявила в беседе с корреспондентом «URA.RU» Матвийчук.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил журналисту агентства, что сейчас по данному факту проводится проверка. Человека, который попытался сделать вброс, с участка для голосования уводили сотрудники полиции. Подтверждают произошедшее и партийные функционеры. «Была зафиксирована попытка совершить вброс на участке для голосования. Спасибо наблюдателям, что отреагировали, а также полицейским, что остановили это противоправное действие. На результате праймериз этот инцидент не отразился», — заявил руководитель исполкома «Единой России» в Сургутском районе Вадим Булдаков.

Источник, близкий к районному отделению партии «Единая Россия», заявил «URA.RU», что нынешнее предварительное голосование, по его оценке, оказалась одним из самых грязных. «В Нижнесортымском, например, в результате всех событий вокруг праймериз со снятием кандидатов поселок разделился на два лагеря — нефтяников и бюджетников, которые обвиняют друг друга во всех смертных грехах. Очень нездоровая атмосфера сейчас царит, такого никогда не было. А партийные боссы во главе с Андреем Трубецким (глава Сургутского района и секретарь местного отделения „Единой России“ — прим. ред.) не предпринимают эффективных попыток по исправлению ситуации», — считает инсайдер.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что в Сургутском районе из-за конфликта элит наступил политический кризис, в результате которого действующий глава поселка-единоросс решил пойти на выборы самовыдвиженцем.