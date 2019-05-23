В Югре проведение праймериз партии власти под угрозой срыва

Главная интрига праймериз в Нижнесортымском — сколько фамилий кандидатов окажется в листе для голосования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Нижнесортымский (ХМАО) праймериз «Единой России», намеченный на 26 мая, рискует не состояться из-за массового отказа кандидатов от участия. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, восемь человек уже написали заявление о нежелании участвовать в предварительном голосовании. «По моей информации в списках остались только Лаврентий Лобазов, претендующий на пост главы поселка и Елена Урманшина, которая хочет стать местным депутатом. Остальные кандидаты поняли, что их участие бессмысленно, они выполняют роль статистов. Только про Лобазова и Урманшину пишут в официальной газете Сургутского района, выпускают агитационную продукцию. Поэтому люди решили, что не будут больше играть в этой комедии», — рассказал инсайдер.

Ситуация осложняется тем, что по регламенту проведения праймериз новых кандидатов для участия можно было зарегистрировать лишь до первого мая. И это ставит районных единороссов в затруднительное положение. «Действительно, несколько человек принесли заявление о снятии своих кандидатур с предварительного голосования. У оргкомитета есть время до вечера пятницы для их рассмотрения и принятия дальнейших решений», — заявил руководитель исполкома «Единой России» в Сургутском районе Вадим Булдаков.

Сложившаяся ситуация произошла из-за ошибок в партийной работе в Сургутском районе, считает политолог Михаил Мартынов. «Нельзя допускать раскол внутри самой партии. Это управленческий просчет, который несет в себе негатив. К тому же, в результате таких действий подрывается доверие избирателей к самой процедуре праймериз. А „Единая Россия“ и проводит предварительное голосование для того, чтобы придать кандидатам от партии власти большую легитимность», — убежден эксперт.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что в праймериз отказался участвовать действующий глава Нижнесортымского Петр Рымарев, а к фавориту предварительного голосования Лобазову появились вопросы у полиции.